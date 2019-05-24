Закон об открытых избирательных списках во втором чтении может принять действующая Рада, - Герасимов

24 мая, 2019, 12:28

Верховная Рада VIII созыва может успеть принять закон об открытых избирательных списках во втором чтении

Об этом заявил председатель фракциии БПП Артур Герасимов, передает Еспресо.TV

"Надеюсь, что в ближайшее время этот созыв Верховной Рады примет во втором чтении и в целом законопроект об открытых избирательных списках, но 21 июля досрочные парламентские выборы будут по старой системе", - заявил Герасимов.

По его словам, первое чтение этого закона было давно, после этого было более чем 4,5 тысячи поправок, которые рабочая группа завершила обрабатывать 2 месяца назад, "но уже полным ходом шла президентская кампания".

Герасимов отметил, что сейчас ждут решения от комитета, а с председателем Верховной Рады обсуждали уже, как можно быстрее принять этот закон.