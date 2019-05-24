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Espreso.tvМирИз-за пожаров в Израиле эвакуируют тысячи людей

Из-за пожаров в Израиле эвакуируют тысячи людей

Из-за природных пожаров, охвативших Израиль, правительство страны обратилось к международному сообществу за экстренной помощью
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

"23 мая в центральной и южной частях Израиля произошло более 20 пожаров, несколько важных дорог были перекрыты, прекращено железнодорожное движение, эвакуированы около 35 тыс. человек. Серьезно пострадали две деревни в центральной части страны, где сгорели 16 домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тушения огня задействовано более десяти самолетов.

В то же время группа реагирования на ЧП МИД Израиля обратилась к Кипру, Греции и Италии с просьбой направить пожарные самолеты на помощь.

Как заявляют спасатели, главной причиной пожаров стала, скорее всего, длительная жара, которая в четверг достигла в некоторых районах +48 градусов.

Ранее часть Лондона перекрывали из-за масштабного пожара.

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