Wi-Fi для всех землян: SpaceX запустила первые 60 спутников проекта Starlink

24 мая, 2019, 11:10

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту первые 60 спутников проекта InternetX - Starlink, предназначенных для создания глобального интернет-провайдера по всей планете

Трансляция запуска велась на канале компании в YouTube.

60 спутников, выведенных на околоземную орбиту ракетой Falcon 9, станут первыми из группировки почти 12 000 аппаратов, которые должны создать сеть InternetX.

По словам Маска, InternetX будет работать в среднем в 40 раз выше, чем оператор на Земле. Стоимость услуги пока не раскрывается, однако известно, что она останется на уровне аналогичных проектов OneWeb и Project Kuiper Джефф Безос.

Ранее SpaceX уже запустила на орбиту два спутника Starlink - Tintin A и Tintin B, однако это были тестовые версии устройств. Планируется, что полностью все 12 тыс. Спутников будут выведены на орбиту после 2020 года, однако для начала работы сети будет достаточно 360 космических аппаратов.

Что это за проект

Проект Starlink представляет собой 11 943 спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет-доступ по всему миру. Такой себе "общеземного Wi-Fi".

Все будет работать по принципу ячеистой сети, в которой спутники смогут перенаправить сигнал в районы с максимальной загрузкой. Он передаватеметься непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, а для работы системы потребуется минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал вообще. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гб / с.

Подробнее о том, как будет функционировать проект и почему такое количество спутников от одной компании беспрецедентная, читайте в материале: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX