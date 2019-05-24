Викторию Нуланд не пустили в Россию

"В МИД РФ уточнили, что Виктория Нуланд внесена в российский" черный список ". Власти РФ составила его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц", - говорится в сообщении.

В отличие от американского черного списка российский реестр нигде в целом не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.

Как отмечается, Виктория Нуланд пригласила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российской советом по международным делам (РРМС), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.

"Критическое отношение российских официальных лиц в Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении.

Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майкл Макфол.