Вопросы, связанные не только с ГПУ, - Луценко о встрече с Зеленским
Об этом он заявил в интервью Liga .
"Не хочу быть тем, ктос недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я как министр внутренних дел был нужен на концертах "95 квартала". Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - сказал он.
Луценко также рассказал о разговоре с Зеленским.
"Я не хочу передавать детали нашего разговора. Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой. Но только он может принять решение об их разглашении", - отметил он.
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