//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВопросы, связанные не только с ГПУ, - Луценко о встрече с Зеленским

Вопросы, связанные не только с ГПУ, - Луценко о встрече с Зеленским

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он заявил в интервью Liga .

"Не хочу быть тем, ктос  недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения, еще когда я как министр внутренних дел был нужен на концертах "95 квартала". Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами. Сначала я был нужен, а потом мне было интересно. Мне не все нравится в последних годах деятельности 95-го, но у нас нормальные человеческие отношения. Сейчас они переходят уже в совершенно другой формат", - сказал он.

Луценко также рассказал о разговоре с Зеленским.

"Я не хочу передавать детали нашего разговора. Мы обсудили и другие вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой. Но только он может принять решение об их разглашении", - отметил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать