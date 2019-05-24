В Зеленского заявили, что он настаивает на выборах по открытым спискам

24 мая, 2019, 15:46

Позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, говорится на сайте президента.

Стефанчук отметил, что в ходе консультаций 21 мая Зеленский и лидеры фракций согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе ", - отметил Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского добавил, что депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они хотят открытых списков.

Он также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.

Отметим, что в четверг, 23 мая, вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.