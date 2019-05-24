В Запорожье перевернулся грузовик с 5 тоннами клубники
24 мая, 2019, 18:21
Грузовой автомобиль "DAF", перевозивший клубнику, съехал в кювет и перевернулся
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Инцидент произошел вблизи с. Владимировка Приазовского района. Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Спасать авто и "ягодный" груз привлекли 1 единицу техники и 5 спасателей.
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