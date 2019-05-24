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Espreso.tvОбществоВ Запорожье перевернулся грузовик с 5 тоннами клубники

В Запорожье перевернулся грузовик с 5 тоннами клубники


фото: ДСНС у Запорізькій області
Грузовой автомобиль "DAF", перевозивший клубнику, съехал в кювет и перевернулся

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел вблизи с. Владимировка Приазовского района. Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасать авто и "ягодный" груз привлекли 1 единицу техники и 5 спасателей.

 

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