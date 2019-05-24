В Запорожье перевернулся грузовик с 5 тоннами клубники

24 мая, 2019, 18:21

Грузовой автомобиль "DAF", перевозивший клубнику, съехал в кювет и перевернулся

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел вблизи с. Владимировка Приазовского района. Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасать авто и "ягодный" груз привлекли 1 единицу техники и 5 спасателей.