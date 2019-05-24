В Ивано-Франковске из почты похитили сейф с 1,4 млн

24 мая, 2019, 20:43

В Ивано-Франковске ограбили отделение "Европошты" в центре города: за три минуты похитили сейф с 1,4 млн гривен

Об этом сообщает "Галка".

Следователи выяснили, что неизвестные лица использовали дымовые шашки и повредили окно, с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с 1,4 млн грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

Сейчас полицейские устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.