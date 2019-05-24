//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске из почты похитили сейф с 1,4 млн

В Ивано-Франковске из почты похитили сейф с 1,4 млн

В Ивано-Франковске ограбили отделение "Европошты" в центре города: за три минуты похитили сейф с 1,4 млн гривен

Об этом сообщает "Галка".

Следователи выяснили, что неизвестные лица использовали дымовые шашки и повредили окно, с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с 1,4 млн грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

Сейчас полицейские устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать