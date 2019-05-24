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Espreso.tvОбществоВ Индии 19 человек погибли в результате пожара в ТЦ

В Индии 19 человек погибли в результате пожара в ТЦ

19 человек погибли после того, как на втором этаже торгового комплекса в городе Сурат вспыхнул пожар

Об этом сообщает One India.

Отмечается, что когда начался пожар, происходила вечеринка, и можно было увидеть, как люди прыгают с балкона здания.

В полиции сообщили, что число погибших может возрасти.

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