В "Квартале 95" заявили, что непричастны к продаже прав на "Слугу народа" российскому "Яндексу"
Об этом сообщили в пресс-службе студии, передает "Интерфакс-Украина" .
"Международной дистрибуцией сериала" Слуга народа "и еще нескольких проектов, сделанных студией" Квартал 95 ", в том числе" Рассмеши комика "," Рассмеши комика. Дети ", занимается компания Eccho Rights", - заявили в пресс-службе "Квартал 95".
Eccho Rights - международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года, Eccho Rights входит в состав CJ ENM, одной из крупнейших в Азии медиа и развлекательных компаний.
Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1 + 1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов - 27 марта 2019 года.
- Напомним, ранее в российских СМИ сообщили о покупке российской компанией "Яндекс" эксклюзивных прав на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа".
- Как сообщалось, сериал "Слуга народа" был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса