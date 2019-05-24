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Espreso.tvОбществоВ "Квартале 95" заявили, что непричастны к продаже прав на "Слугу народа" российскому "Яндексу"

В "Квартале 95" заявили, что непричастны к продаже прав на "Слугу народа" российскому "Яндексу"

Студия "Квартал 95" не продавала права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа"

Об этом сообщили в пресс-службе студии, передает "Интерфакс-Украина" .

"Международной дистрибуцией сериала" Слуга народа "и еще нескольких проектов, сделанных студией" Квартал 95 ", в том числе" Рассмеши комика "," Рассмеши комика. Дети ", занимается компания Eccho Rights", - заявили в пресс-службе "Квартал 95".

Eccho Rights - международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года, Eccho Rights входит в состав CJ ENM, одной из крупнейших в Азии медиа и развлекательных компаний.

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов (51 серия). Премьера сериала в Украине состоялась на телеканале "1 + 1" в ноябре 2015 года, второго сезона - 23 октября 2017 года, а премьера третьего сезона состоялась накануне президентских выборов - 27 марта 2019 года.

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