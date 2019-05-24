В ПСЖ готовы спорить на Эйфелеву башню, Неймар останется в Париже
24 мая, 2019, 10:51
Защитник ПСЖ Дани Алвес готов спорить на Эйфелеву башню, его одноклубник Неймар останется в парижском клубе
Слова экс-защитника "Барселоны" приводит ESPN .
"Готов ли я поспорить на ужин у меня дома, что Неймар останется в Париже? Этого мало. Давай поспорим на Эйфелеву башню, я думаю, Неймар продолжит играть за ПСЖ. Он еще не сделал свою работу здесь. В жизни нужно ставить перед собой цели , выполнять их, а уже потом делать то, что тебе захочется ", - сказал Алвес.
Неймар перешел в "ПСЖ" в 2017 году за 222 млн евро. За это время бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.
- Напомним, 8 мая стало известно, что нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно с более 350 млн евро .
- 28 апреля после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции бразильский форвард ПСЖ Неймар ударил болельщика .
- 21 апреля Неймар впервые с января вышел на поле и помог ПСЖ стать чемпионом Франции .
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