//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ ПСЖ готовы спорить на Эйфелеву башню, Неймар останется в Париже

В ПСЖ готовы спорить на Эйфелеву башню, Неймар останется в Париже


фото: REUTERS
Защитник ПСЖ Дани Алвес готов спорить на Эйфелеву башню, его одноклубник Неймар останется в парижском клубе

Слова экс-защитника "Барселоны" приводит ESPN .

"Готов ли я поспорить на ужин у меня дома, что Неймар останется в Париже? Этого мало. Давай поспорим на Эйфелеву башню, я думаю, Неймар продолжит играть за ПСЖ. Он еще не сделал свою работу здесь. В жизни нужно ставить перед собой цели , выполнять их, а уже потом делать то, что тебе захочется ", - сказал Алвес.

Неймар перешел в "ПСЖ" в 2017 году за 222 млн евро. За это время бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

  • Напомним, 8 мая стало известно, что нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно с более 350 млн евро .
  • 28 апреля после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции бразильский форвард ПСЖ Неймар ударил болельщика .
  • 21 апреля Неймар впервые с января вышел на поле и помог ПСЖ стать чемпионом Франции .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать