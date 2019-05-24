В ПСЖ готовы спорить на Эйфелеву башню, Неймар останется в Париже

24 мая, 2019, 10:51

Защитник ПСЖ Дани Алвес готов спорить на Эйфелеву башню, его одноклубник Неймар останется в парижском клубе

Слова экс-защитника "Барселоны" приводит ESPN .

"Готов ли я поспорить на ужин у меня дома, что Неймар останется в Париже? Этого мало. Давай поспорим на Эйфелеву башню, я думаю, Неймар продолжит играть за ПСЖ. Он еще не сделал свою работу здесь. В жизни нужно ставить перед собой цели , выполнять их, а уже потом делать то, что тебе захочется ", - сказал Алвес.

Неймар перешел в "ПСЖ" в 2017 году за 222 млн евро. За это время бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.