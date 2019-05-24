В Меджлисе готовы рассказать Зеленскому, как можно освободить политзаключенных

24 мая, 2019, 22:51

Меджлис крымскотатарского народа готов поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским информацией, которая может помочь освободить украинских граждан из РФ

Об этом Крым.Реалии рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое желание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, президент Украины не сможет обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар.