В ГПУ прокомментировали освобождение Заманы из-под стражи

24 мая, 2019, 18:01

Защита экс-начальника Генштаба Владимира Заманы считает, что риски, которые стали основанием для его ареста, изменились после завершения расследования

Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, сообщает "Украинская правда".

"Основаниями для принятия такого решения стали доводы стороны защиты об изменении рисков, в связи с объявлением военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", - отмечают в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, есть сокрытие от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.

В прокуратуре отмечают, что тщательно изучат все другие основания после оглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, которое состоится 29 мая 2019 года, говорится в сообщении.