В ГПУ прокомментировали освобождение Заманы из-под стражи
Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры, сообщает "Украинская правда".
"Основаниями для принятия такого решения стали доводы стороны защиты об изменении рисков, в связи с объявлением военной прокуратурой об окончании досудебного расследования", - отмечают в пресс-службе ГПУ.
Отмечается, что среди предусмотренных законом рисков, которые могут быть основанием для ареста, есть сокрытие от правоохранителей, уничтожение, сокрытие или искажение доказательств, незаконное влияние на других фигурантов, препятствование следствию или совершение других правонарушений.
В прокуратуре отмечают, что тщательно изучат все другие основания после оглашения судом полного текста постановления апелляционного суда, которое состоится 29 мая 2019 года, говорится в сообщении.
- Напомним, Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украиин с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Военная прокуратура обвинила его в государственной измене.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что экс-руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана солгал в суде о том, что предлагал пойти в наступление для защиты Крыма.
- Генпрокуратура заявила, шо Замана был в сговоре с президентом-беглецом Януковичем.
- 26 февраля 2019 года Печерский райсуд Киева назначил подозреваемому в госизмене Владимиру Замане меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- 24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи экс-начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заману.
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