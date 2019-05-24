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Espreso.tvОбществоУкраинские миротворцы завершили очередную миссию в Конго

Украинские миротворцы завершили очередную миссию в Конго

Девятая ротация украинского национального контингента в Демократической Республике Конго завершается

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

18-й отдельный вертолетный отряд провел более семи месяцев в ДР Конго, говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время выполнено почти 2,5 тыс. полетов, более 2,2 тыс. часов в воздухе, перевезли 7 336 пассажиров и 537 т грузов, отработана 191 задача по огневому поражению целей противника.

Отмечается, что 250 военнослужащих Вооруженных сил Украины выполняли задачи под эгидой Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в составе военного контингента.

Личный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил сотни операций по доставке грузов на Кахолохоло, передислокации личного состава с Китчангы на люберы, разведки в районе Бени, боевого применения на Семулики, медицинской эвакуация из Каманго и других, говорится в сообщении.

Отмечается, что это - огромная нагрузка, как на летный состав, так и на наземный компонент контингента, но каждая из них - это вклад в положительный имидж страны, как сильного союзника, важного контрибютора мировой безопасности, надежного партнера.

В Минобороны подчеркивают, что в среде с такой концентрацией профессионалов высочайшего класса чрезвычайно трудно заработать авторитет какому-то отдельному национальному контингенту. Однако украинцы с этим справились.

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