Украинская теннисистка сенсационно пробилась в финал престижного турнира

24 мая, 2019, 16:34

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира категории International в Страсбурге одолела 11 ракетку мира Арину Соболенко и вышла в финал соревнований

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Страсбурге Даяна Ястремская, которая занимает 42 место в рейтинге WTA, победила в двух сетах 11 ракетку мира Арину Соболенко.

24 мая

1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина, 6) - Арина Соболенко (Беларусь, 2) 6:4, 6:4

Ранее Ямстремская и Соболенко встречались лишь раз: в 2017 году на турнире в Санкт-Петербурге победила украинка.

В финале соревнований 19-летняя украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Клои Паке - Каролин Гарсия.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.