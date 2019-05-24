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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка сенсационно пробилась в финал престижного турнира

Украинская теннисистка сенсационно пробилась в финал престижного турнира


фото: 2sportnews
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира категории International в Страсбурге одолела 11 ракетку мира Арину Соболенко и вышла в финал соревнований

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в Страсбурге Даяна Ястремская, которая занимает 42 место в рейтинге WTA, победила в двух сетах 11 ракетку мира Арину Соболенко.

24 мая

1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина, 6) - Арина Соболенко (Беларусь, 2) 6:4, 6:4

Ранее Ямстремская и Соболенко встречались лишь раз: в 2017 году на турнире в Санкт-Петербурге победила украинка.

В финале соревнований 19-летняя украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Клои Паке - Каролин Гарсия.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.

  • Напомним, 23 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская одолела соперницу из Франции Фиону Ферро и пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге.
  • 20 мая в обновленном рейтинге WTA Даяна Ястремская опустилась на одну строчку и заняла 42 место .
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