Украинская теннисистка сенсационно пробилась в финал престижного турнира
24 мая, 2019, 16:34
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира категории International в Страсбурге одолела 11 ракетку мира Арину Соболенко и вышла в финал соревнований
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в Страсбурге Даяна Ястремская, которая занимает 42 место в рейтинге WTA, победила в двух сетах 11 ракетку мира Арину Соболенко.
24 мая
1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина, 6) - Арина Соболенко (Беларусь, 2) 6:4, 6:4
Ранее Ямстремская и Соболенко встречались лишь раз: в 2017 году на турнире в Санкт-Петербурге победила украинка.
В финале соревнований 19-летняя украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Клои Паке - Каролин Гарсия.
Призовой фонд турнира составляет $250 тыс.
- Напомним, 23 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская одолела соперницу из Франции Фиону Ферро и пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге.
- 20 мая в обновленном рейтинге WTA Даяна Ястремская опустилась на одну строчку и заняла 42 место .
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