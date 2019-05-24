Участники ТКГ донесли до Зеленского проблемы освобождения заложников
24 мая, 2019, 18:24
Сегодня состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ с президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
На встрече присутствовало руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.
Участники переговоров рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировали Зеленского о проблематике освобождения украинских заложников из плена на оккупированном Донбассе.
Представители ТКГ рассказали о деталях переговоров, уточнили позиции, которые отстаивала украинская подгруппа, фамилии и списки заложников и пропавших. Также во время встречи обсуждалась другая проблематика.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса