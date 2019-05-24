Uber запускает подводную лодку для изучения Большого барьерного рифа

24 мая, 2019, 13:39

Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят первую в мире подводную лодку на Большом барьерном рифе в Австралии

Об этом говорится на сайте Uber, передает Экономическая правда .

Подводная лодка называется scUber и будет запущен в понедельник, 27 мая.

Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченном количестве пользователей через приложение Uber с 27 мая по 18 июня 2019.

Стоимость поездки для двух составит $ 3 тыс. Цена включает: трансфер с помощью Uber, поездку на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер обратно.