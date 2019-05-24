Uber запускает подводную лодку для изучения Большого барьерного рифа
24 мая, 2019, 13:39
Сервис такси Uber и австралийская туристическая группа Tourism Queensland запустят первую в мире подводную лодку на Большом барьерном рифе в Австралии
Об этом говорится на сайте Uber, передает Экономическая правда .
Подводная лодка называется scUber и будет запущен в понедельник, 27 мая.
Поездки на подводной лодке будут доступны ограниченном количестве пользователей через приложение Uber с 27 мая по 18 июня 2019.
Стоимость поездки для двух составит $ 3 тыс. Цена включает: трансфер с помощью Uber, поездку на вертолете на остров Херон или на понтон Quicksilver Cruises у побережья Порт-Дугласа, час езды на подводной лодке и трансфер обратно.
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