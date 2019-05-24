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Espreso.tvМирТрамп отправляет 1500 военных на Ближний Восток

Трамп отправляет 1500 военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных 1500 американских военных на Ближний Восток для противодействия влиянию Ирана

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американские СМИ.

По словам президента США, дополнительные войска нужны для защиты уже имеющегося в регионе контингента.

"Нам нужна защита", - заявил он журналистам в Белом доме.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп дал разрешение исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шенахэну на отправку дополнительных военных сил в регион Персидского залива для противодействия угрозам со стороны Ирана.

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