Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке

24 мая, 2019, 13:31

В пятницу, 24 мая, премьер министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность

При этом во время своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез.

Объявляя о своей отставке, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему преемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», - сказала она, не справляясь с эмоциями, после чего развернулась и вернулась в резиденцию главы правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке .