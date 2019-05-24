Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке
24 мая, 2019, 13:31
В пятницу, 24 мая, премьер министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность
При этом во время своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез.
Объявляя о своей отставке, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему преемнику.
«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», - сказала она, не справляясь с эмоциями, после чего развернулась и вернулась в резиденцию главы правительства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке .
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