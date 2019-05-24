Синоптик пообещала на выходные стабильно теплую погоду
24 мая, 2019, 14:09
За выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха существенно не изменится
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
В течение дня 25 и 26 мая ожидается + 20 + 26 градусов, на Западе + 16 + 22 градуса.
"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможные шквалы и град. Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье", - отметила синоптик.
По ее словам, 25 мая в Киеве - дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град.
26 мая - местами небольшой дождь, гроза.
Температура воздуха в столице + 23 + 25 градусов.
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