Синоптик пообещала на выходные стабильно теплую погоду

24 мая, 2019, 14:09

За выходные, 25 и 26 мая, температура воздуха существенно не изменится

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

В течение дня 25 и 26 мая ожидается + 20 + 26 градусов, на Западе + 16 + 22 градуса.

"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможные шквалы и град. Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье", - отметила синоптик.

По ее словам, 25 мая в Киеве - дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град.

26 мая - местами небольшой дождь, гроза.

Температура воздуха в столице + 23 + 25 градусов.