Сутки на фронте: ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков

24 мая, 2019, 07:41

В четверг, 23 мая, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе один раз - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил в районе Николаевки и поселка Пески из противотанковых ракетных комплексов, вблизи Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Старогнатовка и Чермалык - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у опытных - с станковых противотанковых гранатометов, в Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - с автоматических станков гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку Золотого-4 со 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили на каждый обстрел противника. По данным разведки, 23 мая оккупанты потеряли двух боевиков погибшими, еще одного - раненым.

С начала суток 24 мая террористы трижды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": вблизи Новотроицкого - с 82-мм минометов, неподалеку Лебединского - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел украинские военные ответили оккупантам.