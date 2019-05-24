//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки на фронте: ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков

Сутки на фронте: ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков

В четверг, 23 мая, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе один раз - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил в районе Николаевки и поселка Пески из противотанковых ракетных комплексов, вблизи Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Старогнатовка и Чермалык - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у опытных - с станковых противотанковых гранатометов, в Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - с автоматических станков гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции неподалеку Золотого-4 со 120-мм и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили на каждый обстрел противника. По данным разведки, 23 мая оккупанты потеряли двух боевиков погибшими, еще одного - раненым.

С начала суток 24 мая террористы трижды обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": вблизи Новотроицкого - с 82-мм минометов, неподалеку Лебединского - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов не зафиксировано. На каждый обстрел украинские военные ответили оккупантам.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать