Соперник Украины огласил заявку на матчи отбора Евро-2020
Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Сербии.
Наставник балканцев Младен Крстаич вызвал на матчи против Украины (состоится 7 июня во Львове) и против Литвы (10 июня в Белграде) 26 футболистов.
Вратари: Марко Дмитрович ( "Эйбар"), Предраг Райкович ( "Маккаби" Тель-Авив), Никола Василевич ("Радник");
Защитники: Александар Коларов ( "Рома"), Антонио Рукавина ("Астана"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Милош Велькович ("Вердер"), Урош Спаич ("Краснодар"), Филипп Младенович ("Легия"), Неманья Милетич ( "Партизан"), Стеван Митрович ("Страсбург")
Полузащитники: Душан Тадич ( "Аякс"), Неманья Максимовичи ( "Хетафе"), Саша Лукич ("Торино"), Дарко Лазович ("Дженоа"), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба - "Айнтрахт"), Сергей Милинкович- Савич ( "Лацио"), Адем Льяич ( "Бешикташ"), Андрей Живкович, Любомир Фейса (оба - "Бенфика"), Неманья Радоньич ( "Марсель"), Александар Катаев ("Чикаго Файер")
Нападающие: Александар Митрович ( "Фулхэм"), Лука Йович ( "Айнтрахт"), Александар Прийович ( "Аль-Иттихад").
Сборная Сербии провела один матч в нынешнем отборе на Евро-2020, сыграв вничью с Португалией (1:1).
- Напомним, сегодня стало известно, что Футбольные ассоциации Португалии и Люксембурга обжаловали решение УЕФА по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в стартовых матчах отбора Евро-2020.
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