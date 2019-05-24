Соперник Украины огласил заявку на матчи отбора Евро-2020

24 мая, 2019, 15:31

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич объявил заявку команды на матчи отбора Евро-2020 против Украины и Литвы

Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Сербии.

Наставник балканцев Младен Крстаич вызвал на матчи против Украины (состоится 7 июня во Львове) и против Литвы (10 июня в Белграде) 26 футболистов.

Вратари: Марко Дмитрович ( "Эйбар"), Предраг Райкович ( "Маккаби" Тель-Авив), Никола Василевич ("Радник");

Защитники: Александар Коларов ( "Рома"), Антонио Рукавина ("Астана"), Никола Миленкович ("Фиорентина"), Милош Велькович ("Вердер"), Урош Спаич ("Краснодар"), Филипп Младенович ("Легия"), Неманья Милетич ( "Партизан"), Стеван Митрович ("Страсбург")

Полузащитники: Душан Тадич ( "Аякс"), Неманья Максимовичи ( "Хетафе"), Саша Лукич ("Торино"), Дарко Лазович ("Дженоа"), Мията Гачинович, Филипп Костич (оба - "Айнтрахт"), Сергей Милинкович- Савич ( "Лацио"), Адем Льяич ( "Бешикташ"), Андрей Живкович, Любомир Фейса (оба - "Бенфика"), Неманья Радоньич ( "Марсель"), Александар Катаев ("Чикаго Файер")

Нападающие: Александар Митрович ( "Фулхэм"), Лука Йович ( "Айнтрахт"), Александар Прийович ( "Аль-Иттихад").

Сборная Сербии провела один матч в нынешнем отборе на Евро-2020, сыграв вничью с Португалией (1:1).