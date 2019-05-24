//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШкольники в Австралии и Новой Зеландии вышли на всемирную забастовку из-за изменения климата

Школьники в Австралии и Новой Зеландии вышли на всемирную забастовку из-за изменения климата


фото: REUTERS
Организаторы ожидают, что в пятницу, 24 мая, более миллиона школьников и неравнодушных людей примут участие в таких забастовках в, как минимум, в 110 странах

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что протестующие призывают политиков и предпринимателей принять меры для борьбы с изменением климата.

Протесты уже начались в Австралии и Новой Зеландии, и ожидается, что они будут в Азии, Европе, Африке и Америке.

На забастовку вдохновила школьница Грета Тунберг, которая протестовала перед зданием парламента Швеции в 2018 году. Позже ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

Сообщается, что последняя скоординированная международная акция протеста состоялась 15 марта. По оценкам активистов, около 1,6 миллиона учеников из 125 стран вышли из школ на забастовку.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать