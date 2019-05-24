Школьники в Австралии и Новой Зеландии вышли на всемирную забастовку из-за изменения климата

24 мая, 2019, 11:55

Организаторы ожидают, что в пятницу, 24 мая, более миллиона школьников и неравнодушных людей примут участие в таких забастовках в, как минимум, в 110 странах

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что протестующие призывают политиков и предпринимателей принять меры для борьбы с изменением климата.

Протесты уже начались в Австралии и Новой Зеландии, и ожидается, что они будут в Азии, Европе, Африке и Америке.

На забастовку вдохновила школьница Грета Тунберг, которая протестовала перед зданием парламента Швеции в 2018 году. Позже ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

Сообщается, что последняя скоординированная международная акция протеста состоялась 15 марта. По оценкам активистов, около 1,6 миллиона учеников из 125 стран вышли из школ на забастовку.