Роспуск Рады: активисты ходатайствуют в Верховном Суде о безотлагательном рассмотрении жалобы

24 мая, 2019, 11:24

В Верховный суд подали ходатайство о безотлагательном рассмотрении жалобы на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва

Об этом сообщил координатор гражданского движения "Общее дело" Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Новости по обжалованию указа Зеленского о роспуске парламента: Подали ходатайство о безотлагательном рассмотрении и личном участии. Надеемся Верховный Суд их удовлетворит и решения по существу будет вынесено на следующей неделе", - написал Данилюк.

Напомним, 23 мая Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде.

В то же время 23 мая, вступил в силу указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.