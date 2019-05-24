Роспуск Рады: активисты ходатайствуют в Верховном Суде о безотлагательном рассмотрении жалобы
24 мая, 2019, 11:24
В Верховный суд подали ходатайство о безотлагательном рассмотрении жалобы на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады VIII созыва
Об этом сообщил координатор гражданского движения "Общее дело" Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
"Новости по обжалованию указа Зеленского о роспуске парламента: Подали ходатайство о безотлагательном рассмотрении и личном участии. Надеемся Верховный Суд их удовлетворит и решения по существу будет вынесено на следующей неделе", - написал Данилюк.
Напомним, 23 мая Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном Суде.
В то же время 23 мая, вступил в силу указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.
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