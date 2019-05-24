Рак, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. В Минздраве развенчали мифы о пользе алкоголя

24 мая, 2019, 18:41

Любая доза алкоголя вредна для организма человека, так как повреждает мозг

Об этом сообщает Минздрав.

"Как бы мы ни старались пить " умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что алкоголь ухудшает поглощение витаминов кишечником.

"Пресса и блоги распространяют миф, будто кофе и алкоголь продлевают жизнь - долгожители пьют и то, и другое. Но это искривление и искажение информации. Ровесники века с рюмкой и чашкой просто имеют хорошие гены, и, вероятно, другие бонусы бытия", - отмечают в Минздраве.

В Минздраве также развенчивают миф о том, что алкоголь якобы спасает от депрессии.

"Трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развития депрессии - 70% и 80% соответственно. А люди, пьющие бокал вина каждый день, самые низкие шансы. Но люди часто не пьют вынужденно: из-за хронических болезней или нехватки денег, поэтому могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а из-за своей жизненной ситуации и недостатка общения с друзьями в кабаке. Важно различать причины и следствия", - отмечают в Минздраве.

Медики объясняют: если вы пьете, и не пьянеет, значит, ваши ферменты алкогольдегидрогеназы умело разрушают алкоголь.