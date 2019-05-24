"Смешная шутка": Богдан отреагировал на петицию об отставке Зеленского
24 мая, 2019, 09:19
Петицию об отставке действующего главы государства Владимира Зеленского, которая набрала более 25 тыс. подписей, в Администрации президента рассматривают как шутку
Об этом сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1 + 1" глава АП Андрей Богдан.
По его словам, законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента.
" Такие петиции не является основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - пояснил он.
По словам Богдана, петиция говорит о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента.
"Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.
- Напомним, что петиция за отставку Зеленского набрала более 25 тыс. подписей менее чем за сутки. По состоянию на 24 мая 9 час. 20 мин. петицию подписало более 42 тыс. человек. Сейчас статус петиции - ожидает рассмотрения.
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