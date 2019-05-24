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Espreso.tvОбщество"Смешная шутка": Богдан отреагировал на петицию об отставке Зеленского

"Смешная шутка": Богдан отреагировал на петицию об отставке Зеленского


фото: delo.ua
Петицию об отставке действующего главы государства Владимира Зеленского, которая набрала более 25 тыс. подписей, в Администрации президента рассматривают как шутку

Об этом сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на "1 + 1" глава АП Андрей Богдан.

По его словам, законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента.

" Такие петиции не является основанием для реагирования путем окончания полномочий президента", - пояснил он.

По словам Богдана, петиция говорит о том, что есть часть населения, которая не согласна с действиями нового президента.

"Мы будем работать, чтобы таких людей стало меньше. Пойдем путем убеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - подчеркнул он.

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