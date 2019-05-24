"Получил локтем в живот": журналист рассказал, как охранники Зеленского защищали его от СМИ
Как утверждает журналист LIGA.net Юрий Смирнов, на форум прибыл целый автобус государственной охраны для обеспечения безопасности Зеленского.
По его словам, во время мероприятия IForum, на котором выступал Зеленский, президенту пытались поставить некоторые вопросы, однако сам он отказывал в комментариях. Охрана вела себя крайне жестко - Смирнов получил три раза удар локтем в живот, также ему оттоптали ноги.
Известно, что журналист намеревался поставить Зеленскому вопрос о профессиональной компетентности Ивана Баканова, которого президент назначил на такую высокую должность в стратегически важном правоохранительном органе Украины.
"Обе руки я держал сверху, поскольку пытался снимать видео вопросы Зеленский. Логично предположить, что журналист, который был предварительно осмотрено и который ведет съемку поднят руками, вряд ли несет потенциальную угрозу охраняемого объекта. Но даже когда я уже был позади Зеленского и круг его охранников, ко мне подбежал УДОшников, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю ", - написал корреспондент.
Он также написал, что не считает это "избиением", ведь целенаправленных ударов не было, но при отталкивании журналистов от Зеленского он получил несколько раз локтем в живот.
"Это было классическое поведение УДОшников, которые считают, что во время охраны объекта могут делать все, что хотят. Дергать журналистов за руки, распихивать их по сторонам, не стесняясь средств", - написал Смирнов.
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