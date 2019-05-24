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Espreso.tvОбщество"4 года с * ка без Кобзона": Жадан и Собаки представили клип с кучей девушек, которые целуются

"4 года с * ка без Кобзона": Жадан и Собаки представили клип с кучей девушек, которые целуются

Украинский писатель Сергей Жадан и музыканты ска-панк-проекта "Жадан и Собаки" представили клип на песню с нового альбома "Телка барабанщика"

Об этом Жадан сообщил в Facebook.

"Дорогие братья и сестры, с радостью представляем вашему вниманию новое видео" Жадана и Собак ". Работа вышла положительной и жизнеутверждающей, как и должно быть с нормальным рок-н-роллом", - написал Жадан.

В клипе музыканты группы поют со сцены на выпускной школьной вечеринке.

"Сегодня - выпускной день для тысяч украинских подростков. Своим видео мы хотим поздравить их с таким знаменательным в их жизни событием, пожелать счастья, здоровля и адекватных работодателей. Добро пожаловать в прекрасном мире взрослых! П.С. Традиционно предупреждаем: просмотр видео не рекомендуется людям без чувства юмора и самоиронии! Всем добра ", - добавил Жадан.

На протяжении всего клипа на фоне зажигательной музыки и бодрого речитатива разные молодые девочки целуются друг с другом в различных локациях. Песня начинается с рефрена "Четыре года с * ка без Кобзона".

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