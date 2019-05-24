Представители НАК "Нафтогаз Украины" посетили "АвтоКрАЗ"

24 мая, 2019, 09:56

ЧАО "АвтоКрАЗ" и НАК "Нафтогаз Украины" связывают давние и тесные партнерские отношения

Отечественная нефтегазовая промышленность предпочитает национальный продукт, заказывая под свои нужды различную спецтехнику на базе КрАЗа. Например, седельные тягачи, автокраны, автоцистерны, самосвалы, лаборатории, трубовозы, экскаваторы-планировщики, цементировочные машины.

В составе делегации, посетившей "АвтоКрАЗ", - руководители транспортных подразделений АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", АО "Укртрансгаз", ГАО "Черноморнефтегаз", АО "Укртранснафта", ГП "Газ Украины", автомобильный парк которых преимущественно состоит с грузовиков отечественного производителя.

Ознакомление с предприятием гости начали с музея истории "АвтоКрАЗ". С интересом осмотрели его экспозиции, расспрашивали об этапах становления, развития общества, характеристики отдельных моделей автомобилей, интересовались, можно ли приобрести их макеты.

Не было равнодушных среди гостей и во время осмотра экспозиции линейки автомобилей, среди которых Фиона, Шрек, Халк, КДМ на шасси КрАЗ-5401Н2, автокран, мусоровоз на шасси КрАЗ-5401Н2 и другие. Визит транспортников связан с развитием сотрудничества, поэтому вместе с заводскими специалистами они обсуждали вопросы, в частности конструкционных особенностей техники, ее компоновки, сравнительных характеристик двигателей, возможностей освоения производства кабин для бескапотных автомобилей на собственных мощностях автозавода. Визитеры отметили, что ценят КрАЗы за высокий уровень проходимости в условиях бездорожья и сложной погодной ситуации, установку дополнительных опций, направленных на безопасность и комфорт персонала, за надежность, мощность, прочностные характеристики, которые они демонстрируют при выполнении работ по обеспечению производственного процесса, обслуживание нефте- и газотранспортной систем.

Технические возможности КрАЗов представителям компании продемонстрировали на заводском испытательном полигоне. Для гостей организовали показательный заезд автомобилей КрАЗ-Шрек, КрАЗ-Фиона, КрАЗ-Кугуар, КрАЗ-Спартан, КрАЗ-6322 с преодолением различных препятствий. "Отличная техника", - таков был общий вердикт транспортников после просмотра показательной программы.

Члены делегации поблагодарили за предоставленную информацию, насыщенный контент программы их пребывание и выразили надежду на дальнейшее развитие партнерских отношений и сотрудничество.