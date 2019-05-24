Чтобы помог Зеленский: политзаключенный Клих объявил голодовку, - правозащитница
24 мая, 2019, 08:58
Украинский политзаключенный Станислав Клих, осужден Чечней до 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, объявил голодовку
Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, ссылаясь на мать Клих в Facebook.
"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит", - передает слова политзаключенного Щур.
Правозащитница назвала голодовку Клиха призывом, мольбой и криком о помощи, адресованного новому президенту из-за "красных кирпичных стен Верхнеуральске острога, из одиночества и темноты".
- Напомним, российские власти обвиняет Станислава Клиха в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клих отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне.
- 26 мая 2016 суд в российской Чечне приговорил Клих до 20 лет лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
- 11 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенный Станислав Клих жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание раком кожи. Денисова обратилась к российскому омбудсмену с просьбой обеспечить Клих надлежащей медицинской помощи и соответствующим лечением.
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