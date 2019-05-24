Чтобы помог Зеленский: политзаключенный Клих объявил голодовку, - правозащитница

24 мая, 2019, 08:58

Украинский политзаключенный Станислав Клих, осужден Чечней до 20 лет по обвинению в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах, объявил голодовку

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, ссылаясь на мать Клих в Facebook.

"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую пищу, от которой постоянно тошнит", - передает слова политзаключенного Щур.

Правозащитница назвала голодовку Клиха призывом, мольбой и криком о помощи, адресованного новому президенту из-за "красных кирпичных стен Верхнеуральске острога, из одиночества и темноты".