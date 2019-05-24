Первая женщина ступит на Луну в 2024 году, - NASA

24 мая, 2019, 13:50

Впервые в составе миссии космонавтов на поверхность спутника ступит женщина в 2024 году

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что Национальная аэрокосмическая администрация США (NASA) 23 мая заявила о планах направить на Луну миссию космонавтов в 2024 году. Впервые в составе этой миссии на поверхность спутника Земли ступит женщина

Программа, которую назвали "Артемида", станет для NASA первой за несколько лет миссией на Луну. Ее начало запланировано на 2020 год, тогда к Луне отправится беспилотный зонд "Артемида-1".

В 2022 году пилотируемая капсула отправится на орбиту Луны, готовя высадку астронавтов на поверхность в 2024-м.