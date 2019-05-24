ПЦУ запретила священникам выдвигаться на выборы в Раду

24 мая, 2019, 17:51

Православная церковь Украины запретила архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления

Соответствующее решение приняли на заседании Священного Синода, публикует пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что священникам теперь нельзя будет устраиваться на постоянную работу, хотя есть определенные исключения.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях, по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления при соблюдении соответственно определенных условий", - говорится в сообщении ПЦУ.