Оккупанты сегодня 10 раз били по ВСУ, ранен военный

24 мая, 2019, 19:45

С начала суток российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов позиций Объединенных сил, ранены украинского военнослужащего

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь 7 раз. Позиции Объединенных сил вблизи Авдеевки и Гнутово трижды обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Новотроицкого и Красногоровки дважды - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Лебединского боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Песков - из автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; у Майорска - из ручных противотанковых гранатометов; в районе Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - сообщили в штабе.