//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОдноклубника Зинченко хотят вернуть на родину

Одноклубника Зинченко хотят вернуть на родину


фото: REUTERS
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который является одноклубником украинца Александра Зинченко, может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает Manchester Evening News .

В нынешнем сезоне Сане частично потерял доверие главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы: в 12 последних матчах сезона Лерой лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе. По этой ситуацией пристально наблюдает "Бавария", которая находится в поиске новых вингеров после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена.

Интерес к Сане подтвердил президент "Баварии" Ули Хенесс. "Мы общаемся с представителями Сане", - заявил Ули.

В чемпионате Англии-2018/19 Лерой провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Немец перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году с "Шальке" за 50 млн евро.

  • Сегодня украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде.
  • 22 мая немецкое издание SportBild опубликовало материал о новой звезде мирового футбола - Украинский легионер "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом .
  • 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать