Одноклубника Зинченко хотят вернуть на родину

24 мая, 2019, 10:22

Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который является одноклубником украинца Александра Зинченко, может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает Manchester Evening News .

В нынешнем сезоне Сане частично потерял доверие главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы: в 12 последних матчах сезона Лерой лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе. По этой ситуацией пристально наблюдает "Бавария", которая находится в поиске новых вингеров после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена.

Интерес к Сане подтвердил президент "Баварии" Ули Хенесс. "Мы общаемся с представителями Сане", - заявил Ули.

В чемпионате Англии-2018/19 Лерой провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Немец перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году с "Шальке" за 50 млн евро.