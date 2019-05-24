Одноклубника Зинченко хотят вернуть на родину
24 мая, 2019, 10:22
Немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, который является одноклубником украинца Александра Зинченко, может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии"
Об этом сообщает Manchester Evening News .
В нынешнем сезоне Сане частично потерял доверие главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы: в 12 последних матчах сезона Лерой лишь трижды появлялся на поле в стартовом составе. По этой ситуацией пристально наблюдает "Бавария", которая находится в поиске новых вингеров после ухода Франка Рибери и Арьена Роббена.
Интерес к Сане подтвердил президент "Баварии" Ули Хенесс. "Мы общаемся с представителями Сане", - заявил Ули.
В чемпионате Англии-2018/19 Лерой провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Немец перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году с "Шальке" за 50 млн евро.
- Сегодня украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде.
- 22 мая немецкое издание SportBild опубликовало материал о новой звезде мирового футбола - Украинский легионер "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом .
- 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса