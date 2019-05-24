Незаконная уборка: американец пожаловался, что кто-то тайком навел порядок в его доме

24 мая, 2019, 18:00

Нейт Роман из Массачусетса пожаловался, что кто-то проник в его дом, убрал в нем и даже сложил розочку из туалетной бумаги

По его словам, из дома ничего не пропало, пишет CBS Boston.

"Чувствовался запах моющих средств, - рассказал Роман в беседе с CBS Boston. - Я почувствовал, что что-то не так, поэтому начал осматривать квартиру и увидел, что ванные комнаты отмыли". По словам мужчины, комната его сына "никогда не выглядела лучше".

Сразу по возвращении домой мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Полицейские не нашли никаких следов взлома, соседи Романа не заметили ничего необычного, поэтому подозреваемых по делу пока нет.

В фейсбуке человек написал, что мог забыть закрыть одну из дверей и включить сигнализацию, поэтому у него не осталось видео проникновения. Сам Роман считает, что в его дом могли по ошибке зайти сотрудники клининговой компании. Один из аргументов в пользу этой теории - розочки из туалетной бумаги, которые неизвестные оставили на рулонах в ванных.

Но даже если это действительно была ошибка клининговой компании, по мнению Романа, ситуация не становится менее "странной и страшной".