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Espreso.tvОбществоНемецкие депутаты в апреле ездили в Крым по диппаспортам, - СМИ

Немецкие депутаты в апреле ездили в Крым по диппаспортам, - СМИ

В апреле 2019 года трое депутатов Бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" приехали на "Ялтинский экономический форум" в оккупированном Россией Крыму

Об этом сообщает Bild, передает "РБК-Украина" .

Во время визита немецкие депутаты использовали дипломатические паспорта. По данным издания, депутаты таким образом могли нарушить запрет использования диппаспортов в частных поездках.

При этом депутат Удо Геммельгарн подтвердил изданию, что въехал с использованием диппаспорта. По данным издания, другие депутатов поступили так же.

Депутаты Бундестага от "Альтернативы для Германии" приехали в оккупированный Крым в середине апреля. Тогда МИД Германии направило им текст переданной Украины ноты протеста вместе с настойчивым предостережением от поездок на оккупированый Россией полуостров.

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