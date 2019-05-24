Не будут лечить глиной и парафином: в Украине появились новые медицинские профессии
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
МЗ Украины вводит новые должности: "врач физической и медицинской реабилитации", "физический терапевт", "эрготерапевт", "ассистент физического терапевта" и "ассистент эрготерапевта".
Работа новых специалистов будет направлена прежде всего не на само заболевание или травму пациента, а на работу по устранению ограничения деятельности вследствие этого заболевания или травмы.
Они с помощью комплекса физических упражнений и других доказательных методов обеспечат активную физическую реабилитацию для улучшения деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличения силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений, восстановления или компенсации нарушенных или отсутствующих функций.
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