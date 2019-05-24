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Espreso.tvОбществоНа Луганщине избирателей пытаются подкупить пакетами с сахаром

На Луганщине избирателей пытаются подкупить пакетами с сахаром

В Луганской области полиция проверяет сообщения граждан о возможном подкупе избирателей

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В течение дня поступило два сообщения от граждан о подкупе избирателей в виде раздачи сахара одним из вероятных кандидатов в народные депутаты.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках открытых уголовных производств проводятся неотложные следственные действия.

Издание "Первая полоса" сообщает, что в городах и районах Луганской области со стартом предвыборной кампании началась массовая раздача сахара избирателям в обмен на паспортные данные и номера телефонов. На пакетах сахара в 5 кг в различных округах написаны имена кандидатов от "команды Шахова" и "Нашего края".

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