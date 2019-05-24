На Филиппинах упал в море военный самолет

24 мая, 2019, 20:05

На Филиппинах потерпел крушение во время тренировочного полета штурмовик North American OV-10 Bronco

Об этом сообщает агентство Синьхуа .

У западного побережья острова Лусон упал в море самолет Вооруженных сил Филиппин, говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, экипаж штурмовика North American OV-10 Bronco выполнял тренировочный полет. Когда самолет заходил на посадку в аэропорт города Кавите, расположенный недалеко от столицы страны, его двигатель отказал.

Отмечается, что пилоты успели катапультироваться, выбраться из моря на берег им помог местный рыбак.

Летчики получили незначительные травмы. Причина инцидента устанавливается.