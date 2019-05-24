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Espreso.tvОбществоЛуценко говорит, что Данилюк сорвал уголовные дела по ПриватБанку

Луценко говорит, что Данилюк сорвал уголовные дела по ПриватБанку


фото: gp.gov.ua
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что министр финансов Александр Данилюк (2016-2018 гг) срывал привлечение к уголовной ответственности бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Об этом он заявил в интервью Liga.

По словам Луценко, в 2017-2018 годах он начал разрывать кредитные соглашения, с помощью которых бывшие владельцы ПриватБанка вывели из него $5,5 млрд, для того, чтобы установить, что национализированному банку нанесли ущерб.

Однако, тогдашний министр финансов Александр Данилюк, как отмечает генпрокурор, написал письмо с ответом, где говорит, что взыскание долга с этих людей - "это неэффективная защита интересов ПриватБанка".

"В ответ получили письмо министра финансов Александра Данилюка, где цитирую: "Считаем, что взыскание долга с этих лиц по решению национальных судов не является эффективной защитой интересов банка и вряд ли приведет к взысканию каких-либо средств". То есть, правительство пишет: я не верю в украинские суды", - рассказал Луценко.

По мнению Луценко, расторжение кредитных соглашений позволило бы установить факт причинения ущерба и привлечь к уголовной ответственности бывших его владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, но указа о назначении на сайте президента еще нет.

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