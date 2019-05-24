Луценко говорит, что Данилюк сорвал уголовные дела по ПриватБанку
Об этом он заявил в интервью Liga.
По словам Луценко, в 2017-2018 годах он начал разрывать кредитные соглашения, с помощью которых бывшие владельцы ПриватБанка вывели из него $5,5 млрд, для того, чтобы установить, что национализированному банку нанесли ущерб.
Однако, тогдашний министр финансов Александр Данилюк, как отмечает генпрокурор, написал письмо с ответом, где говорит, что взыскание долга с этих людей - "это неэффективная защита интересов ПриватБанка".
"В ответ получили письмо министра финансов Александра Данилюка, где цитирую: "Считаем, что взыскание долга с этих лиц по решению национальных судов не является эффективной защитой интересов банка и вряд ли приведет к взысканию каких-либо средств". То есть, правительство пишет: я не верю в украинские суды", - рассказал Луценко.
По мнению Луценко, расторжение кредитных соглашений позволило бы установить факт причинения ущерба и привлечь к уголовной ответственности бывших его владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Ранее заместитель главы АП Руслан Рябошапка сказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, но указа о назначении на сайте президента еще нет.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн
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