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Espreso.tvОбществоКортеж Коломойского уже трижды ездил к Юлии Тимошенко, - "Схемы"

Кортеж Коломойского уже трижды ездил к Юлии Тимошенко, - "Схемы"


фото: apostrophe.ua
По возвращении в Украину олигарха Игоря Коломойского его кортеж трижды ездил домой к лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Об этом сообщили журналисты в материале программы "Схемы: коррупция в деталях" "Коломойский возвращается" .

Отмечается, что в ночь на 16 мая частный самолет из Израиля сел в аэропорту Днепра, а на борту самолета был Коломойский.

"18 мая съемочная группа заметила многочисленную охрану олигарха у его офиса. С паркинга офисного центра выехал BMW - с номерными знаками, которых нет в реестре автовладельцев. Это может свидетельствовать о том, что это или номера прикрытия, или же - поддельные. Вслед за авто выехал микроавтобус охраны - тот самый, который зарегистрирован на компанию с орбиты Игоря Коломойского. Машины направились по Обуховской трассе - и вернули на дамбу в элитный поселок Козин. Впоследствии они заехали в коттеджный городок "Серебряный залив", где живет лидер партии "Батькивщина Юлия Тимошенко ", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, у шлагбаума поджидали авто охраны. У ворот Тимошенко была припаркована та же BMW, которая выезжала из офиса Коломойского и авто сопровождения самой Тимошенко.

Как отмечают в расследовании, это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент Тимошенко была дома.

"Машины находились в коттеджном городке около часа, а затем выехали на Обуховской трассе и вернулись в офис Коломойского", - уточняется в сообщении.

"Вечером 21 мая кортеж олигарха Коломойского снова направился за город - вернул за дамбу и снова заехал в коттеджный городок" Серебряный залив, где проживает лидер партии "Батькивщина Юлия Тимошенко ", - сообщают журналисты.

Отмечается, что вечером 22 мая журналисты снова заметили авто сопровождения Коломойского, которое снова было припарковано у въезда в коттеджного городка, где живет Юлия Тимошенко ", и" за 10 минут из ворот поместья Тимошенко выехал уже хорошо известный журналистам автомобиль олигарха Игоря Коломойского ".

Сама Тимошенко, на вопрос о причинах визитов кортежа Коломойского к ее имении, ответила, что "вряд ли он посещал. Также Тимошенко не ответила журналистам на вопрос, встречалась ли она с Коломойским после его приезда в Украину, и обсуждала она с ним свое потенциальное назначения на должность премьер-министра или спикера Верховной Рады.

По данным журналистов, кортеж Коломойского якобы также приезжал в дом в Козине, которым якобы пользуется нардеп Александр Грановский. Сам нардеп ответил, что у него есть дом за городом.

В то же время, Коломойский в комментарии "схема" отрицает факт встречи с Тимошенко и Грановским и назвал увидели журналисты - "инсценировкой".

"В связи с открытой слежкой, которую организуют журналисты после моего приезда в Украину, я продумал систему их дезориентации. Когда мне нужно куда-то ехать, я отправляю свою основную машину BMW - номера вы знаете - с автомобилем сопровождения по адресам известных публичных лиц. В частности, по адресу Тимошенко. Трижды. В это время я выезжаю на других авто, которые вы не знаете, и еду на нужные мне встречи. Из трех поездок моих авто по адресам Тимошенко ни одной встречи не было. О господине Грановского - тоже нет. У меня есть целый список адресов публичных лиц - так вы смотрите внимательно, кто ездит в авто. Я машину всегда заполняю полностью - всегда сидят четыре человека: водитель и еще трое. Извините, но каждый играет в свою игру ", - отметил Коломойский.

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