Командование РФ на Донбассе проверяет боеспособность боевиков
24 мая, 2019, 16:18
Командование Вооруженных сил России начало проверку для определения реального состояния боеспособности боевиков на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.
В частности, проверки проводятся под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ к учению в летний период.
"Комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению", - информирует разведка.
Сообщается, что особенностью такой проверки является то, что члены комиссий также проверяют отдельные подразделения так называемых республиканских силовых структур, в частности милиции.
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