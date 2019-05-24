Командование РФ на Донбассе проверяет боеспособность боевиков

24 мая, 2019, 16:18

Командование Вооруженных сил России начало проверку для определения реального состояния боеспособности боевиков на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, проверки проводятся под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) "армейских корпусов" ВС РФ к учению в летний период.

"Комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению", - информирует разведка.

Сообщается, что особенностью такой проверки является то, что члены комиссий также проверяют отдельные подразделения так называемых республиканских силовых структур, в частности милиции.