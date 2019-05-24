КНДР пригрозила "никогда не возобновлять" переговоры с США

24 мая, 2019, 15:04

Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не возобновятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению

Об этом повидмляе AP.

Ссылаясь на заявление неназванного представителя Министерства иностранных дел Северной Кореи, опубликованное в государственных средствах массовой информации, AP отмечает, что это стало последним выражением недовольства страны в отношении остановленных переговоров.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном продолжаются с февраля, когда состоялась первая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал условие, при котором будет возможным третий саммит с США.