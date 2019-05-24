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Espreso.tvОбществоХомчак объяснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому на инаугурации

Хомчак объяснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому на инаугурации


фото: Скріншот
Глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что командующий Силами специальных операций Игорь Лунев не совершал демарша, когда не отдал честь президенту Владимиру Зеленскому после инаугурации

Об этом он заявил в интервью УНИАН .

"Никакого демарша нет, в этом я уверен. Он профессионал, военный, он не политик и в политику не влезает", - сказал Хомчак.

Он также сказал, что президенту никто не отдавал честь, так как от них этого не требуют.

"В том, что кто-то не отдал воинское приветствие президенту, я не вижу никакого двойного дна. Во-первых, я прекрасно знаю генерала Лунева, никаких вызовов он не бросает, он добросовестный, порядочный генерал, выполняет свои обязанности. Возможно, переволновался ", - сказал Хомчак,

Он добавил, что лучше об этом спросить у самого Лунева. На вопрос, останется ли Лунев на своей должности, глава Генштаба сказал:

"Я пришел не с тем, чтобы всех снять с должностей. Всех поменять - это не выход. Конечно, я буду принимать кадровые решения, потому что я знаю, каким я хочу видеть процесс управления. Он сегодня не совсем такой, какой надо. Но сначала надо разобраться, в чем причина, и подправить. Потому что, если люди занимают те или иные должности, они не с неба на те должности упали, они служили, за ними следуют люди, коллективы ".

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