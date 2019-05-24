Хомчак объяснил, почему генерал не отдал честь Зеленскому на инаугурации
Об этом он заявил в интервью УНИАН .
"Никакого демарша нет, в этом я уверен. Он профессионал, военный, он не политик и в политику не влезает", - сказал Хомчак.
Он также сказал, что президенту никто не отдавал честь, так как от них этого не требуют.
"В том, что кто-то не отдал воинское приветствие президенту, я не вижу никакого двойного дна. Во-первых, я прекрасно знаю генерала Лунева, никаких вызовов он не бросает, он добросовестный, порядочный генерал, выполняет свои обязанности. Возможно, переволновался ", - сказал Хомчак,
Он добавил, что лучше об этом спросить у самого Лунева. На вопрос, останется ли Лунев на своей должности, глава Генштаба сказал:
"Я пришел не с тем, чтобы всех снять с должностей. Всех поменять - это не выход. Конечно, я буду принимать кадровые решения, потому что я знаю, каким я хочу видеть процесс управления. Он сегодня не совсем такой, какой надо. Но сначала надо разобраться, в чем причина, и подправить. Потому что, если люди занимают те или иные должности, они не с неба на те должности упали, они служили, за ними следуют люди, коллективы ".
- Напомним, 20 мая военный дипломат Петр Гаращук заявил, что Лунев должен объяснить, почему он не отдал честь Зеленскому 20 мая во время присяги на верность .
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