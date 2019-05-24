Харьковчанка сделала тату с изображением Зеленского
24 мая, 2019, 19:21
Харьковчанка Рузанна Щербина, которая 10 дней назад похвасталась татуировкой с изображением Геннадия Кернеса, набила на тело новый рисунок - портрет президента Владимира Зеленского
Соответствующее фото Рузанна обнародовала в Instagram.
"Я обещала тату, если # Зе выигрывает. Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик, а завтра - глава страны!", - написала она.
На фото с татуировкой, которое обнародовала девушка, Зеленский держит трех котят.
"Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!", - подчеркнула Рузанна.
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