Гройсман сказал, как будет работать правительство после его отставки

24 мая, 2019, 22:14

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что формат работы правительства изменится на антикризисный

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке, после этого законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своем посту до формирования нового правительства. Я могу сказать, что формат работы правительства изменится. Он был плановым, четко определенным. Сейчас он будет больше похож на антикризисную работу, но и к этому я тоже готов", - сказал Гройсман.