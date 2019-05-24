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Espreso.tvОбществоГройсман сказал, как будет работать правительство после его отставки

Гройсман сказал, как будет работать правительство после его отставки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что формат работы правительства изменится на антикризисный

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке, после этого законодательство предусматривает, что я буду оставаться на своем посту до формирования нового правительства. Я могу сказать, что формат работы правительства изменится. Он был плановым, четко определенным. Сейчас он будет больше похож на антикризисную работу, но и к этому я тоже готов", - сказал Гройсман.

  • Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • После этого он призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
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