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Espreso.tvОбществоГройсман не собирается объединяться с другими партиями перед выборами в Раду

Гройсман не собирается объединяться с другими партиями перед выборами в Раду

На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - заявил Гройсман.

  • Напомним, 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • После этого он призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
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