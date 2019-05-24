Гройсман не собирается объединяться с другими партиями перед выборами в Раду

24 мая, 2019, 20:06

На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - заявил Гройсман.