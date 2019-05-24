Главная моя проблема в том, что я остался жив, - генерал Хомчак об Иловайске

24 мая, 2019, 19:11

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, который во время боев за Иловайск летом 2014 года возглавлял сектор "Б", рассказал, как выходил из окружения

Об этом Хомчак рассказал в интервью УНИАН.

"Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив", - добавил начальник Генштаба, комментируя бои за Иловайск.

Он отметил, что мог так же погибнуть, как и все, поэтому ему не стыдно.

"Я сделал все, что мог в той ситуации. Тогда наличие генерала там (в Иловайске) было элементом сдерживания для бойцов. Потому что все смотрят, что генерал здесь, он не дурак, он себя уважает, не бежит, значит, мы тоже будем воевать. Хотя у меня были ситуации, когда мне говорили, что все уже оставляют Иловайск, а я говорил - "нет, я на месте", тогда все - "мы воюем дальше", - рассказал Хомчак.

В составе группы из 14 человек он вышел из Иловайска в безопасную зону - в город Комсомольск - в 4-5 часов утра 31 августа. Когда выходили, Хомчак связался с руководителем АТО, генералом Виктором Муженко и попросил, чтобы прислали вертолет, потому что среди украинских бойцов были раненые.

После выхода военных вместе с Хомчаком вывезли в Старую Ласпу, куда подходила Нацгвардия. Они оказали помощь раненому.

"Мы прилетели в шестьдесят первый госпиталь. Я там пересел в другой вертолет, с десантниками, через 50 минут был в штабе АТО в Краматорске и сидел перед руководителем АТО, командующим Нацгвардии, министром обороны. Доложил им всю ситуацию. Это было 8-9-ть часов утра 31 августа. А на утро 1 сентября я был в Администрации президента и докладывал о состоянии дел", - рассказал нынешний начальник Генштаба.

По словам Хомчака, все, кто выходили из Иловайская, - герои.

"Мы не знаем, что произошло бы, какой сейчас была бы линия столкновения, если бы не случилось той ситуации. Поэтому людей - и мертвых, и живых - надо поблагодарить, что они тогда не сдались, они не сбегали в РФ, они действительно воевали достойно. Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя", - рассказал начальник Генштаба.