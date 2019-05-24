Гладковский просит суд ускорить рассмотрение исков вак журналистам-расследователям
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, который стал фигурантом громкого скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром", заявляет о преднамеренном затягивании судебного рассмотрения его иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам-расследователям Bihus.Info и просит суд ускорить судебное разбирательство, говорится в сообщении.
По мнению Гладковского-младшего, журналисты "сфабриковали фейковые обвинения против него".
"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники злоупотребляя намеренно затягивают рассмотрение дела", - отметил он.
По его словам, ответчики неоднократно заявляют о переносе судебных заседаний "по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".
"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суда расставить точки над "і", - заявил Гладковский.
По его мнению, создав громкий скандал из "искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели целью ничего другого, чем пятиминутное пребывание на Олимпе в качестве расследователей".
"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений - они прячутся в кусты", - добавил Гладковский.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- 4 марта текущего года Игорь Гладковский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналистов одного из украинских телеканалов.
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