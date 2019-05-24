//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГладковский просит суд ускорить рассмотрение исков вак журналистам-расследователям

Гладковский просит суд ускорить рассмотрение исков вак журналистам-расследователям

Игорь Гладковский, который подал иск против журналистов о защите чести и достоинства, обращается в суд с просьбой наконец-то перейти к рассмотрению дела по существу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, который стал фигурантом громкого скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром", заявляет о преднамеренном затягивании судебного рассмотрения его иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам-расследователям Bihus.Info и просит суд ускорить судебное разбирательство, говорится в сообщении.

По мнению Гладковского-младшего, журналисты "сфабриковали фейковые обвинения против него".

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники злоупотребляя намеренно затягивают рассмотрение дела", - отметил он.

По его словам, ответчики неоднократно заявляют о переносе судебных заседаний "по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".

"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суда расставить точки над "і", - заявил Гладковский.

По его мнению, создав громкий скандал из "искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели целью ничего другого, чем пятиминутное пребывание на Олимпе в качестве расследователей".

"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений - они прячутся в кусты", - добавил Гладковский.

  • Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
  • Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
  • Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • 4 марта текущего года Игорь Гладковский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналистов одного из украинских телеканалов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать