Гладковский просит суд ускорить рассмотрение исков вак журналистам-расследователям

24 мая, 2019, 15:19

Игорь Гладковский, который подал иск против журналистов о защите чести и достоинства, обращается в суд с просьбой наконец-то перейти к рассмотрению дела по существу

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, который стал фигурантом громкого скандала вокруг госконцерна "Укроборонпром", заявляет о преднамеренном затягивании судебного рассмотрения его иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам-расследователям Bihus.Info и просит суд ускорить судебное разбирательство, говорится в сообщении.

По мнению Гладковского-младшего, журналисты "сфабриковали фейковые обвинения против него".

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники злоупотребляя намеренно затягивают рассмотрение дела", - отметил он.

По его словам, ответчики неоднократно заявляют о переносе судебных заседаний "по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".

"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суда расставить точки над "і", - заявил Гладковский.

По его мнению, создав громкий скандал из "искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели целью ничего другого, чем пятиминутное пребывание на Олимпе в качестве расследователей".

"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений - они прячутся в кусты", - добавил Гладковский.