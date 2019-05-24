Филарет сказал, что на Епифания влияют "промосковские силы"

24 мая, 2019, 14:57

На предстоятеля ПЦУ влияют промосковские силы, поэтому принимаются "негативные решения"

Об этом заявил Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет после Священного Синода, передает Еспресо.TV

"Что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские, промосковские силы. Поэтому из-за этого принимаются отрицательные решения", - заявил Филарет.

Журналисты у него спросили, о каких именно силах идет речь:

"Я вам когда скажу, кто такие промосковские силы. Я их чувствую. Если надо, скажу по именам. Но сейчас не скажу".

По словам Патриарха, задача этих промосковских сил - разрушить Киевский патриархат.

Он добавил, что выступает за единую Украинскую православную церковь, которая получила Томос, "но внутри Украины должна сохраниться Киевский Патриархат, потому что это является гарантом независимости Украинской церкви".