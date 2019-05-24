//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФиларет сказал, что на Епифания влияют "промосковские силы"

Филарет сказал, что на Епифания влияют "промосковские силы"


фото: ba.org.ua
На предстоятеля ПЦУ влияют промосковские силы, поэтому принимаются "негативные решения"

Об этом заявил Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет после Священного Синода, передает Еспресо.TV

"Что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские, промосковские силы. Поэтому из-за этого принимаются отрицательные решения", - заявил Филарет.

Журналисты у него спросили, о каких именно силах идет речь:

"Я вам когда скажу, кто такие промосковские силы. Я их чувствую. Если надо, скажу по именам. Но сейчас не скажу".

По словам Патриарха, задача этих промосковских сил - разрушить Киевский патриархат.

Он добавил, что выступает за единую Украинскую православную церковь, которая получила Томос, "но внутри Украины должна сохраниться Киевский Патриархат, потому что это является гарантом независимости Украинской церкви".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать